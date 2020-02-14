Makbule Karabudak kimdir ne iş yapıyor Survivor Makbule sevgilisine bakın

Dominik'e gidecek ve Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda yarışacak isimlerden biri de Makbule Karabudak oldu. 4 yıl basketbol oynayan Makbule Karabudak Gönüllüler'in en iddialı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Aslen İstanbullu olan Makbule Karabudak 28 yaşında ve evli. Eşi de kendisi gibi sporu seviyor spor eğitmeni.