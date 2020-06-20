Makam aracını satan Hamza Şayir'den LGS'ye giren öğrencilere destek

50 bine yakın nüfusu ile Kocaeli'nin önemli ilçeleri arasında yer alan Dilovası'nde Belediye Başkanı Hamza Şayir yapmış olduğu icraatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak makam aracını satan ve elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alan Başkan Şayir, pandemi sürecinde de hiçbir ayrım yapmadan ilçe halkının tamamına Ramazan kumanyası dağıtmıştı. Bununla da yetinmeyen Başkan Şayir, daha sonra ilçenin genelinde patates-soğan dağıtarak adından söz ettirmişti.