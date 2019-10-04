Makam aracına haciz gelen belediye başkanı işe eşek sırtında gidiyor

Memurlar, Belediye'nin makam aracına el koyacaklarını belirtti. Aracına el konulmaması için uğraş veren Suphi Coşkun, bunda başarısız oldu. Medyaya açıklama yapan Çoşkun, "İşçilerin parasını değil, aracı verdim. Bundan sonra işe eşekle giderim” dedi. Dediğini yapan Başkan Çoşkun bu sabah belediyeye eşekle gitti. Eşek, makam aracının olduğu yere bağlandı.