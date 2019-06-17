MAK ve SONAR'dan 23 Haziran için çok konuşulacak anket fark kaç
MAK Danışmanlık 23 Haziran anketini duyurdu. MAK’ın anketine göre Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 42.5 iken Ekrem İmamoğlu ise oyu yüzde 44…SONAR ise İmamoğlu’nun oyunu yüzde 49,2, Yıldırım’ın oyunu ise yüzde 43,9 olarak açıkladı.
23 Haziran seçimlerine bir haftadan az zaman kaldı. Pazar günü nasıl bir sonucun çıkacağını herkes merak ediyor. Türkiye dün tarihi bir geceye şahitlik etti ve uzun bir aradan sonra iki aday Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.
Program sonrası hangi liderin ne kadar oy alacağı ve bu programında bir katkısının olup olmacağı merak ediliyor. Anket şirketleri ise ellerindeki anketleri kamuoyuyla paylaşıyor. MAK Danışmanlık son anketi duyurdu. MAK’ın anketine göre Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 42.5 iken Ekrem İmamoğlu ise oyu yüzde 44…
SONAR: İmamoğlu yüzde 49,2, Yıldırım yüzde 43,9
Bir başka araştırma şirketi SONAR ise Ekrem İmamoğlu’nun oyunu yüzde 49,2, Binali Yıldırım’ın oyunu ise yüzde 43,9 olarak açıkladı.
Oyunu değiştirebilecek seçmen potansiyelini yüzde 13
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önceki çalışmasında, oyunu değiştirebilecek seçmen potansiyelini yüzde 13 olarak açıklamıştı. Yapılan son çalışmada seçmenlere, İstanbul seçimlerinde hangi adayı tercih edecekleri soruldu.