MAK ve SONAR'dan 23 Haziran için çok konuşulacak anket fark kaç

23 Haziran seçimlerine bir haftadan az zaman kaldı. Pazar günü nasıl bir sonucun çıkacağını herkes merak ediyor. Türkiye dün tarihi bir geceye şahitlik etti ve uzun bir aradan sonra iki aday Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.