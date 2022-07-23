Mahsun Kırmızıgül'e hapis şoku! İcra dosyasını takip etmeyi unuttu!
Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davası dosyasını takip etmeyi unutunca icralık oldu.
Kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle yönetmen Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyen Mahsun Kırmızıgül icra davasıyla karşı karşıya kaldı. Kırmızıgül eğer icra ödemesiyle ilgili avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Mahsun Kırmızıgül ile yapım firması Boyut Film, Kırmızıgül'ün ‘Vezir Parmağı' adlı filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan'a, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açmıştı.
Mahkeme, davanın Kırmızıgül'ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül'ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetmişti.
Yönetmen Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, avukatlık ücretini alamadığını söyleyerek İstanbul İcra Dairesi'ne başvurdu ve Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlattı.