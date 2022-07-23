Mahsun Kırmızıgül'e hapis şoku! İcra dosyasını takip etmeyi unuttu!

Kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle yönetmen Mesut Uçakan'a açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyen Mahsun Kırmızıgül icra davasıyla karşı karşıya kaldı. Kırmızıgül eğer icra ödemesiyle ilgili avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.