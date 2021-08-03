Mahsun Kırmızıgül'den provokasyon gibi paylaşım! Gerçekleri görmezden geldi

Alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmını söndürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.