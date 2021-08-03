Mahsun Kırmızıgül'den provokasyon gibi paylaşım! Gerçekleri görmezden geldi
TSK'nın yangın bölgesindeki cansiperane çalışmalarını görmezden gelen Mahsun Kırmızıgül, provokatif bir paylaşımda buluındu. Kırmızıgül'ün paylaşımı tepkiyle karşılandı.
TSK, elindeki teçhizatla Mehmetçik'i orman yangınlarıyla mücadele için afet bölgelerinde sahaya sürerken Mahsun Kırmızıgül, bunu görmezden geldi.
Alevlere karşı söndürme işlemleri tüm hızıyla sürerken devlet, mücadelede tüm imkanlarını seferber edip yangınların büyük bir kısmını söndürdü.
Türk Silahlı Kuvvetleri de (TSK), birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.
Mehmetçik'in sahada olduğu bölgelerde TSK; çok sayıda askerle, 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla felakete karşı mücadele veriyor.
PROVOKATİF PAYLAŞIM
Tüm bunlara rağmen muhalif kimliği ile tanınan Mahsun Kırmızıgül, TSK'nın yangınla mücadelesini görmezden gelerek provokatif bir paylaşımda bulundu.