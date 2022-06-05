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Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Önceki akşam Kuruçeşme'de 16 yıl sonra ilk konserini veren Mahsun Kırmızıgül Boğaz'ı yıktı geçti. Kırmızıgül, biletleri günler öncesinden tükenen konserde ‘Anlatacaklarım Var’ isimli muhteşem eseriyle sevenlerine hem bir müzik ziyafeti yaşattı hem de maziye götürdü.

Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme'de verdiği konserle 16 yıllık hasreti bitirdi. Gece için ‘Anlatacaklarım Var’ isimli muhteşem bir şov hazırlayan Kırmızıgül, konserine duygusal bir konuşma ile başladı. Hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

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Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Alkış yağmuru altında sahneye çıkan sanatçı sevenlerine ‘Uzun zaman sonra karşınızdayım. 

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Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Sizlere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. 

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Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı

Bu özel gecede geçmişten, şarkılardan, filmlerden, sevgiden, dostluktan, sevdadan, masum hikayelerden konuşacağız. İyi ki varsınız…Hoş geldiniz... ‘ cümleleriyle seslendi.

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