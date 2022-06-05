Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra ortalığı yıktı geçti Boğaz'ı salladı
Önceki akşam Kuruçeşme'de 16 yıl sonra ilk konserini veren Mahsun Kırmızıgül Boğaz'ı yıktı geçti. Kırmızıgül, biletleri günler öncesinden tükenen konserde ‘Anlatacaklarım Var’ isimli muhteşem eseriyle sevenlerine hem bir müzik ziyafeti yaşattı hem de maziye götürdü.
Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme'de verdiği konserle 16 yıllık hasreti bitirdi. Gece için ‘Anlatacaklarım Var’ isimli muhteşem bir şov hazırlayan Kırmızıgül, konserine duygusal bir konuşma ile başladı. Hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.
Alkış yağmuru altında sahneye çıkan sanatçı sevenlerine ‘Uzun zaman sonra karşınızdayım.
Sizlere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.
Bu özel gecede geçmişten, şarkılardan, filmlerden, sevgiden, dostluktan, sevdadan, masum hikayelerden konuşacağız. İyi ki varsınız…Hoş geldiniz... ‘ cümleleriyle seslendi.