Mahra'nın ölümüne sebep olan köpekler hala korku saçıyor: Aynı olay bir kez daha oluyordu!

Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Benim kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez. Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir.