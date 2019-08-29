Mahmut Tuncer öldü denildi sevenleri yasa boğuldu ilk açıklama geldi
Sosyal medya mecralarında yayılan 'Mahmut Tuncer öldü' haberlerine ünlü türkücüden ilginç bir açıklama geldi.
Yaklaşık 2 yıl önce fıtık ameliyatı olduğu dönemde çekilen bir fotoğrafıyla sosyal medyada 'öldü' denilerek paylaşılan Mahmut Tuncer'den açıklama geldi. Instagram hesabından açıklama yapan Tuncer, hakkında bu haberi çıkaranlara isyan edip suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
"Üç ayda bir beni öldürüyorlar." diyen Tuncer, "Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış. Bunu bize neden yaşatıyorlar? Yazık değil mi! Suç duyurusunda bulunacağım ,Böyle vicdansızlık olmaz." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan çıkan haberlerin ardından doğum günü pastası üflediği bir paylaşım yapan Tuncer, "Ölmedim, doğum günümü kutluyorum. Yaşım 1" dedi.
Peki Mahmut Tuncer kimdir?
Mahmut Tuncer, ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur.