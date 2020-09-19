Mahmut Tuncer ekonomik çöküntüdeyim deyip açıkladı! Söyledikleri herkesi şaşırttı
Türk Halk Müziği'nin efsanevi isimlerinden Mahmut Tuncer pandemi sebebiyle ekonomik zorluk çektiğini itiraf etti.
Türk Halk Müziği'nin efsanevi isimlerinden Mahmut Tuncer, yakın dostu ünlü şair ve sanatçı Abdurrahman Delen'in oğlu Samet Can'ın düğününe katıldı. Ünlü türkücünün yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı.
Düğünde nikah şahidi de olan Tuncer, gazetecilerin kendisine yönelttiği pandemi kurallarına uymayanlar hakkındaki düşüncelerini kendisine ait şakacı üslupla dile getirdi.
Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen düğünde Elif ve Samet Can'ın en mutlu gününe ortak olan Mahmut Tuncer, yakın dostu Abdurrahman Delen ile gazetecilerin sorularını cevapladı.
Koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten Tuncer, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse birde bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki tarafta kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı." diye konuştu.