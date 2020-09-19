Mahmut Tuncer ekonomik çöküntüdeyim deyip açıkladı! Söyledikleri herkesi şaşırttı

Koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten Tuncer, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse birde bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki tarafta kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı." diye konuştu.