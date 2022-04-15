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Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak

Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak

Arabesk müziğin 76 yaşındaki yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur'un davasında karar çıktı.

Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında Sarıyer'deki villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı. 

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Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak

Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanınca inşaat firması işi bıraktı. 

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Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak

Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup, işin tamamını bitirdi.

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Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak

Şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira öne sürdü. 

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