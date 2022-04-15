Mahkemelik olan Ferdi Tayfur davayı kaybetti! Bakın ne kadar ödeme yapacak
Arabesk müziğin 76 yaşındaki yaşayan efsanesi Ferdi Tayfur'un davasında karar çıktı.
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında Sarıyer'deki villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için inşaat şirketiyle anlaştı.
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Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanınca inşaat firması işi bıraktı.
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Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup, işin tamamını bitirdi.
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Şirket, 21 metre uzunluktaki kesimi ve yeniden inşası için 55 bin lira harcandığını, Ferdi Tayfur'un kendilerine 30 bin lira öne sürdü.
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