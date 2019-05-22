Mahkeme kararını verdi! Fikir hırsızlığıyla suçlanan Şeyma Subaşı davayı kaybetti

Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Safiye Nur Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.