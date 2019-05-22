Mahkeme kararını verdi! Fikir hırsızlığıyla suçlanan Şeyma Subaşı davayı kaybetti
Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz sene tanıtımını yaptığı çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasını kendisinden çaldığını iddia eden Safiye Nur Şimşek, davayı kazandı.
Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Safiye Nur Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.
Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından, ''Etiketleyemedim kendisini malum beni engellediği için. Yoksa güzel haberi bizzat ben vermek isterdim'' dedi.
Şimşek, ''Yalvarırım, davanız mı vardı davanız neydi gibi mesajlar atmayın. Davam için google'layın E sonucunu da uzunca videoda anlattığımı düşünüyorum'' dedi.