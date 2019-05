Mahkeme kararını verdi! Fikir hırsızlığıyla suçlanan Şeyma Subaşı davayı kaybetti

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.