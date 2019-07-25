Mahalleli korkulu anlar yaşadı! Dev kaya parçası evin üzerine düştü

Yıllardır mahalleli olarak düşen kaya parçalarından endişe duyduklarını belirten, mahalle sakinlerinden Ömer Yeşildağ,” Son dört beş yıldır, dağdaki kaya parçaları sık sık düşmeye başladı ve en son dün amca oğlumun evinin damına düştü, Allah’tan kimse orada yoktu, olsaydı büyük bir facia olurdu." dedi.