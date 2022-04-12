Mahalle santim santim kayıyor 500 kişi üzerinde oturup ölümü bekliyor!
TRABZON’un Düzköy ilçesinde yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor. Heyelan tehdidi nedeniyle 6 ev boşaltılırken, yaklaşık 150 hane tehdit altında... Cami toprak kaymaları nedeniyle tehlike altında olunca cuma, teravih ve vakit namazları kaymakamlık kararı ile kılınamıyor...
Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı mahallesinin Gülcana mevkiinde karların erimesinin ardından yörede yoğun toprak kaymaları ve heyelanlar artarken, heyelan tehlikesine karşı 6 ev boşaltıldı. Yöre halkı bölgede sürekli kaymalar olduğundan 150 evin tehlike altında olduğunu ifade ediyor.
Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahallede özellikle Mart ayında yoğun kar yağışı ve sonrasında karların erimesi ile kaymalar başlarken, mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi.
Bazı evlerde de yer yer çatlaklar olması tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, Kaymakamlık tarafından alınan kararla kayan sahada bulunan cami tehlike arz ettiği için cuma namazı, teravih namazı ve vakit namazları kılınamıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, yaşanan heyelanın ardından bazı evlerin boşaltıldığını belirterek ”Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı camimizde teravih, cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50'si buradan ayrıldı” dedi.