Mahalle santim santim kayıyor 500 kişi üzerinde oturup ölümü bekliyor!

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırbağı-Gülcana Mahallesi muhtar vekili Muhammet Uzunali, yaşanan heyelanın ardından bazı evlerin boşaltıldığını belirterek ”Yolumuz 1974 yılında yapıldı. 10 yıl önce burada afet oldu. Gelip baktılar ancak hiçbir şey yapılmadı. Şimdi 5-6 ev boşaltıldı camimizde teravih, cuma namazı ne de vakit namazı kılınabiliyor. Heyelan tehlikesi nedeniyle yöreden çok göç oldu, kalanların yüzde 50'si buradan ayrıldı” dedi.