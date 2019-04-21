Madonna’ya İsrail’deki Eurovision'da sahneye çıkma çağrısı



Eurovision organizatörlerini yarışmayı İsrail’den başka yerde yapmaya zorlaması için başlatılan açık mektuba imza atan İngiliz kültürel figürler arasında yer alan Rogers Waters, iki şarkı söyleyeceği Eurovision performansı karşılığında 1,5 milyon dolar kazanacak olan Madonna'ya bir mektup yazarak bu yıl Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki konserini iptal etmesini istedi.