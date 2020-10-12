Madonna'nın son paylaşımı olay oldu! Takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu
Sık sık estetik operasyon yaptırmasıyla bilinen ünlü şarkıcı Madonna gündem oldu. Madonna, son paylaşımında takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Kısa bir süre önce 52 yaşına giren dünyaca ünlü pop şarkıcı Madonna, sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı sosyal medyadaki son paylaşımıyla gündem oldu.
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Madonna, sosyal medya paylaşımında yaklaşan ABD seçimlerinde herkesi oy vermeye çağırdı. Fakat ünlü şarkıcının görüntüsü takipçilerini şaşırttı. Madonna'nın pembe saçları bir yana en çok yüzünün şekli dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı paylaşımlarından birinde hayatını konu alacak olan filmin senaryo yazarı Diablo Cody ile çekilen bir pozuna da yer verdi.
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Madonna'nın bu paylaşımlarında en çok konuşulan özelliği yüzünün şekli oldu. Bazı takipçileri paylaşımlarına "Bu üzücü, sana neler oluyor?" diye yazdı.
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