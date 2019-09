Madonna'nın 18'lik fotoğrafları yayınlandı görenler tanıyamadı

Breakfast Club ve Emmy gibi müzik gruplarında davulcu, gitarist ve vokalist olarak görev aldıktan sonra Sire Records ile 1982'de anlaşma imzalayarak 1983'te kendi adını verdiği çıkış albümünü yayımlayan Madonna’nın bu albümünü, aralarında dünya çapında ticari başarı kazanan Like A Virgin (1984), True Blue (1986) ve Like A Prayer (1989) albümleri ve Grammy Ödülü kazanan Ray of Light (1998) ve Confessions on a Dance Floor (2005) dahil olmak üzere bir dizi albüm takip etti.