MADO cinsel ilişki videosu sansürsüz yayıldı izleyen şok oldu!
MADO'da cinsel ilişki yaşayan çifyin uygunsuz ve sansürsüz videosu bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Twitter'da da TT olan MADO cinsel ilişki iddialarına yetkili ağızdan bir açıklama geldi.
Twitter'da ve sosyal medyada gündem olan MADO'da yaşandığı iddia edilen cinsel ilişki görüntülerine MADO'dan yeni açıklama geldi. Bir çiftin İstanbul'da bulunan MADO şubelerinin birinde cinsel ilişkiye girdiği anların sansürsüz videosu bir anda yayıldı ve herkes tarafından konuşulmaya başladı.
Kim tarafından çektiği belli olmayan videoda bir çiftin etraftaki insanlara aldırış etmeden cinsel ilişki yaşadığı görünüyor.
Mado'dan cinsel ilişki videosuna açıklama geldi.
Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır.
İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz.