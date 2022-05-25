Maden ocağındaki göçükten dram çıktı! Kahreden detay

Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende ekmek parası için mücadele ederken canından olan Ali Rıza Kut’un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut’un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.