Mac bilgisayarınız varsa bu 10 gizli özellik çok işinize yarayacak

Sanal Masaüstleri (Boşluklar)

Spaces, Mac için sanal masaüstleri gibidir ve açık pencerelerinizi ve uygulamalarınızı çeşitli masaüstü çalışma alanlarında düzenlemenize destek olabilir. Farklı görevler için çeşitli alanlar oluşturabilir ve sonrasında bunlar arasında hızlı ve basit bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için, Görev Denetimi'ni açmak için klavyenizdeki F3 tuşuna basın, sonrasında fare imlecinizi ekranın en üstüne getirin ve yeni bir masaüstü eklemek için artı ("+") düğmesini tıklayın. Buradan, uygulama pencerelerini Görev Denetimi'nden ekranın üst kısmındaki masaüstü küçük resimlerine sürükleyip bırakabilir ve küçük resimlerin kendilerine tıklayarak bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.