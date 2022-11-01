Mac bilgisayarınız varsa bu 10 gizli özellik çok işinize yarayacak
Windows ile birlikte en çok kullanılan dizüstü bilgisayar olan Apple Mac'lerin bilinmeyen bir çok gizli özelliği bulunuyor. İşlevsellik için oldukça işinize yarayacak olan bu özellikleri sizler için bir araya getirdik.
Mac bilgisayarlar kullanım bakımından bazı kişiler tarafından pek tercih edilmese de, aslında kullanmayı tam olarak bildiğiniz zaman oldukça pratik olabiliyor.
İşte Mac bilgisayarlara tam olarak hakim olmanızı sağlayacak 10 gizli özellik...
Hızlı Bakış
Quick Look, dosyaları Finder'da açmadan hızlı bir şekilde önizlemenizi sağlar. Kullanmak için bir Finder penceresi açın ve önizlemek istediğiniz dosyayı bulun. Öğeyi seçmek için farenizle bir kez tıklayın, sonrasında açılır pencerede önizlemesini görmek için boşluk çubuğuna bir kez basın. Klasörün içeriğiyle alakalı bilgileri görmek için Klasörlere Hızlı Bak'ı da kullanabilirsiniz.
Sanal Masaüstleri (Boşluklar)
Spaces, Mac için sanal masaüstleri gibidir ve açık pencerelerinizi ve uygulamalarınızı çeşitli masaüstü çalışma alanlarında düzenlemenize destek olabilir. Farklı görevler için çeşitli alanlar oluşturabilir ve sonrasında bunlar arasında hızlı ve basit bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.
Bunu yapmak için, Görev Denetimi'ni açmak için klavyenizdeki F3 tuşuna basın, sonrasında fare imlecinizi ekranın en üstüne getirin ve yeni bir masaüstü eklemek için artı ("+") düğmesini tıklayın. Buradan, uygulama pencerelerini Görev Denetimi'nden ekranın üst kısmındaki masaüstü küçük resimlerine sürükleyip bırakabilir ve küçük resimlerin kendilerine tıklayarak bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Tam Ekran Modu
Mac'inizde çalışırken veya oyun oynarken dikkatiniz rahatlıkla dağılırsa, tam ekran modu her seferinde bir göreve odaklanmanıza destek olur. Kullandığınızda, tek bir uygulama veya pencere tüm ekranınızı devralacak ve masaüstü ve diğer pencereler geçici olarak gizlenecektir.
Tam ekran moduna girmek için, bir pencerenin sol üst köşesindeki küçük yeşil düğmeyi tıklayın (kırmızı "pencereyi kapat" düğmesinin yanında). Veya yeşil düğmenin üzerine gelip "Tam Ekrana Gir" i seçebilirsiniz.