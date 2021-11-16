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Mabel Matiz kız arkadaşıyla yakalanınca çok utandı: Çekmeseydiniz keşke!

Mabel Matiz kız arkadaşıyla yakalanınca çok utandı: Çekmeseydiniz keşke!

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı. İlk kez sevgilisiyle magazin muhabirlerine yakalanan Mabel Matiz, basın görevlilerine "Keşke çekmeseydiniz, çok utandım" dedi.

Mabel Matiz kız arkadaşıyla yakalanınca çok utandı: Çekmeseydiniz keşke!

CİHANGİR'de kız arkadaşıyla dolaşırken objektiflere yakalanan Mabel Matiz, kendisini çeken muhabirlere "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi. 36 yaşındaki başarılı şarkıcı, hayranlarını da yeni albümle müjdeledi.

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Mabel Matiz kız arkadaşıyla yakalanınca çok utandı: Çekmeseydiniz keşke!

 "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım"

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Kız arkadaşıyla Cihangir turu yaparken objektiflere takılan Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke. Çok utandım" dedi.

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Mabel Matiz kız arkadaşıyla yakalanınca çok utandı: Çekmeseydiniz keşke!

"Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak"

Konserlerinin bittiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

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Mabel Matiz kız arkadaşıyla yakalanınca çok utandı: Çekmeseydiniz keşke!

Mabel Matiz, aşka dair düşüncelerini gazeteci Arif Hür'e şu sözlerle anlatmıştı:

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