Maaşlara zam geliyor kim ne kadar alacak? Memur, emekli...
Yılbaşında emekliler ve memurların dışında sosyal yardımlar ve işçilerin tazminatları da artacak. Artış oranını memur maaş katsayısındaki artış belirleyecek. Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında milyonları ilgilendiren önemli detayları aktardı.
Ocak ayı ile birlikte enflasyon rakamlarına göre hem memurların hem de emeklilerin maaşları artırılacak. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran yüzde 25.11 olarak belirlendi. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "Ocak ayı için 2 farklı tahmin bulunuyor." dedi ve şunları kaydetti:
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37.76 çıkarken, memurların ve emeklilerinin alacağı fark yüzde 29.96 olarak gerçekleşecek. Yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı böylece yüzde 49.46'ya ulaşacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu.
Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Bu durumda da memurlara ve emeklilere yüzde 31.71 fark verilecek. Yüzde 15'lik zam oranı da farkla birlikte yüzde 51.46'ya çıkacak.
OVP tahminine göre Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin 906, memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 liraya ulaşacak.