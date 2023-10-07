Maaşlara zam geliyor kim ne kadar alacak? Memur, emekli...

Ocak ayı ile birlikte enflasyon rakamlarına göre hem memurların hem de emeklilerin maaşları artırılacak. Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran yüzde 25.11 olarak belirlendi. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "Ocak ayı için 2 farklı tahmin bulunuyor." dedi ve şunları kaydetti: