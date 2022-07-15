Maaşlara zam geldi! Kim ne kadar alacak bomba detaylar var emekli maaşı, asgari ücret...

Yeni maaş artış oranları yüzde kaç oldu?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı oldu.



