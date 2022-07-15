Maaşlara zam geldi! Kim ne kadar alacak bomba detaylar var emekli maaşı, asgari ücret...
Temmuz ayı ile birlikte yüzler güldü cepler bayram etti. Hem asgari ücretlilerin hem de emekli ve memurların maaşları arttı. Yeni maaşlar ne zaman hesaplara geçecek, zamlar nasıl uygulanacak? Detaylara bakın...
Temmuz ayı ile birlikte hem asgari ücretlilerin hem de emekli ve memurların maaşları arttı. Faruk Erdem yazısında önemli detaylar aktardı. İşte Erdem'in emekliyi, çalışanı ilgilendiren o yazısı:
Yeni maaş artış oranları yüzde kaç oldu?
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı da belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışı oldu.
Memurlar ve emekli memurlar ise enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme artışı yüzde 41.7 oranında zam aldı. Asgari ücrete ise yüzde 30 zam yapıldı.
Emeklilerin taban maaşı arttı mı?
Haziran ayında yapılan bir yasal düzenleme ile birlikte emeklilerin taban maaşları 2500 TL'den 3.500 TL'ye çıkarıldı.