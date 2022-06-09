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Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın

Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular için son gün yarın. Uzman öğretmenlerin maaşına bin 342 TL, başöğretmenlerin maaşına ise 2 bin 684 TL ek ödeme yapılacak.

Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın

"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın

Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden gerçekleştirilecek başvurular, 10 Haziran'a kadar devam edecek.

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Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

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Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

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