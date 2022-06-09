Maaşlara 2 bin 684 lira fark ödemesi: Başvuru için son gün yarın
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular için son gün yarın. Uzman öğretmenlerin maaşına bin 342 TL, başöğretmenlerin maaşına ise 2 bin 684 TL ek ödeme yapılacak.
"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.
Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden gerçekleştirilecek başvurular, 10 Haziran'a kadar devam edecek.
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.