Maaşlar ve emekli ikramiyeleri artacak! 3600 ek gösterge için kritik viraj aşıldı
Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. Üçüncü toplantı tarihi de belli oldu. Bugün 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlar müzakere edildi. İşte milyonların beklediği toplantıdan detaylar...
3600 Ek Gösterge Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Toplantı sonrası değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda ek göstergenin çerçevesinin nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı. Bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece dört meslek grubu üzerinden düzenlenmiş ek göstergelerini tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık." dedi.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Ali Yalçın, "Bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisini içinde bulacağı bir genel memnuniyeti baz alan adaletli biz düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik. Tüm kamu çalışanlarının bunun içerisinde kendisini bulacağı bir çerçevede tazminat yükseltme oranlarını da yükselterek esas olan emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerinde memnuniyet üretme konusunda temel yaklaşımımızı hizmet kolları ve genel bazlı kamu tarafıyla paylaştık" dedi.
Yalçın, kamu tarafının kendince bir taslak çalışmasının olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte 10 Mayıs'ta üçüncü defa komisyon bir araya gelecek ama o zamana kadar konfederasyonumuzun mutfağı olan Çalışma Genel Müdürlüğü karşılıklı görüşmeler yaparak bu iş belli bir çerçeveye kadar taşınacak.
Çalışma genel Müdürlüğü Hizmet Kollarımızın başkanlarını ve teknik ekiplerini de dinleyerek bu anlamda herhangi bir boşluk olmamasını, kimsenin kör noktada kalmaması noktasında bir süreç yönetimi yapılacak" diye konuştu.