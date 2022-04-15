Lüks rezidansta kadınlardan kadınlara zincirleme taciz ve işkence! Çırıçıplak soyup, üzerinde sigara...
KONYA'da kaçırılarak cinsel taciz, işkence ve tecavüz tehdidine maruz bırakılan Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı. Kafe işletmecisi Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar M.K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi. Demet A.'nın teyzesi kan donduran yeni ayrıntıları anlattı...
Konya'da kaçırılarak işkence edilen Demet A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı. Murat Demirci ve 2 kadın arkadaşının kaçırdığı mimar Merve K. "Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi. Öte yandan seri bir durumun gözlendiği bu zincirleme işkenceye dair Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban'dan çarpıcı ayrıntılar geldi. 21 yaşındaki genç kadının üzerinde sigara söndüren, vücuduna kanlı imzalar atan ikisi kadın bu üçlü çetenin yaptıkları adeta 'PES' dedirtti.
Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafede çalışan Demet A. (21) iddiaya göre eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp saatlerce işkence gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu.
Teyzesi anlattı: Davadan vazgeçin, istediğiniz parayı söyleyin
Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban, Sabah'a konuştu: "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi."
Akşam eve bırakırken yanağını okşuyormuş!
"Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, 'Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatına alacağını, benden etkilendiğini söylüyor' dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş."