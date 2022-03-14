Lüks otelde 7. kattan düşerek ölmüştü! Ebru Cizdam'ın ölümünden önce şoke eden görüntüler

Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol alan çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenilmişti. Otelin önündeki kavganın görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

İŞTE OTELİN ÖNÜNDEKİ KAVGA