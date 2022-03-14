Lüks otelde 7. kattan düşerek ölmüştü! Ebru Cizdam'ın ölümünden önce şoke eden görüntüler
BEŞİKTAŞ'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntüleri ortaya çıktı. Olayın yaşandığı otelin 7'inci katında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı.
Beşiktaş Ortaköy'de lüks bir otelin 7'inci katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre lüks otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'la Ebru Cizdam'ın kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi. Otele girmeden önce de kavga ettikleri görüntüler bulunan çiftten, Cizdam 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti.
Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti.
Otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın maktul Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı ortaya çıktı. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.
Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol alan çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenilmişti. Otelin önündeki kavganın görüntüleri de ortaya çıkmıştı.
İŞTE OTELİN ÖNÜNDEKİ KAVGA