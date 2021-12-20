Lüks mekandan çıkan Hülya Avşar 'Simit yeriz' dedi TT oldu Twitter coştu

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara ilişkin "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız" diyen Avşar, sözlerinin devamında ise "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" dedi ve bu sözleri sosyal medyada tüm gece tartışıldı.

İŞTE AVŞAR KIZININ TARTIŞMA YARATAN O SÖZLERİ