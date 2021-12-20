Lüks mekandan çıkan Hülya Avşar 'Simit yeriz' dedi TT oldu Twitter coştu
Hülya Avşar lüks restront çıkışında yaptığı ekonomi açıklamasıyla gündem oldu. "Gerekirse simit yiyeceğiz" diyen Hülya Avşar'a hem ünlüler camiasından hem de sosyal medya kullanıcılarından tepki üstüne tepki yağdı.
TÜRKİYE'nin ekonomik durumuna ilişkin son dönemde meydana gelen dolar-euro kuru ve alım satım gücüyle ilgili gündeme gelen tartışmaları ele alan Hülya Avşar "Gerekirse simit yiyeceğiz" dedi sosyal medya ayağa kalktı, ünlüsünden vatandaşına her kesimden insanın tepkisini çeken bu sözler Twitter'da TT oldu. Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde yüksek meblağlı özel seri bir araba sipariş ettiğine ilişkin haberlerin hatırlatıldığı tepkiler ve Hülya Avşar için hazırlanan capsler sosyal medyada adeta viral oldu
"Ekonominin sanatçı kısma nasıl yansıması oluyor?" sorusuna olay cevap!
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hastasonu bir merkanın çıkışında ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada "Ekonominin sanatçı kısma nasıl yansıması oluyor?" sorusu, üzerine Türkiye'nin son zamanlardaki ekonomik durumu ile alakalı olarak tartışma yaratacak yorumlarda bulundu.
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara ilişkin "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız" diyen Avşar, sözlerinin devamında ise "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" dedi ve bu sözleri sosyal medyada tüm gece tartışıldı.
"Gerekirse simit yeriz" dediği gün lüks restoranda yemek yedi
Sosyal medyada en çok dikkat çeken eleştiri ise Avşar kızının 'Gerekirse simit yeriz bu günleri kolay atlatırız’ dediği gün lüks restoranda yemek yemesi oldu.