Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi

Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, önceki gece eşi Karinna ile Asmalımescit'te darbuka çalıp çalgıcılara 200 Euro bahşiş verdi. 

Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi - Sayfa 1

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ve hırslı mücadelesi ve sempatik tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı futbolcu Diego Lugano, önceki gece eşi Karinna ile Asmalımescit'te objektiflere takıldı. 

14
Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi - Sayfa 2

Lugano'nun etrafını bir anda sokak çalgıcıları sardı. Fenerbahçe marşları söyleyen çalgıcılara, eşlik eden Lugano, bir ara eline darbukayı aldı. 

24
Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi - Sayfa 3

Fenerbahçe’de oynarken, tutumluluğuyla takım arkadaşlarının dilinden düşmeyen Lugano, çalgıcılara 200 Euro verdi. 

34
Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi - Sayfa 4

Karinna Lugano da eşinin cömertliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

44