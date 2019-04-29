Lugano darbuka şov yaptı bahşişin kralını verdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, önceki gece eşi Karinna ile Asmalımescit'te darbuka çalıp çalgıcılara 200 Euro bahşiş verdi.
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ve hırslı mücadelesi ve sempatik tavırlarıyla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı futbolcu Diego Lugano, önceki gece eşi Karinna ile Asmalımescit'te objektiflere takıldı.
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Lugano'nun etrafını bir anda sokak çalgıcıları sardı. Fenerbahçe marşları söyleyen çalgıcılara, eşlik eden Lugano, bir ara eline darbukayı aldı.
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Fenerbahçe’de oynarken, tutumluluğuyla takım arkadaşlarının dilinden düşmeyen Lugano, çalgıcılara 200 Euro verdi.
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Karinna Lugano da eşinin cömertliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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