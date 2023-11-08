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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan'ın hamile olduğu iddia edildi. Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Show TV'de yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım'da başrol oynayacak olan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.

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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ilişkisini ilan ederek sevgilisiyle pozlar veren oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. 

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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

Güzel oyuncu çıkan hamilelik iddiasını açıklama yaparak yalanladı.

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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

Hamilelik iddiasının ardından X hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır...

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