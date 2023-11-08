Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan'ın hamile olduğu iddia edildi. Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Show TV'de yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım'da başrol oynayacak olan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde ilişkisini ilan ederek sevgilisiyle pozlar veren oyuncunun hamile olduğu iddia edildi.
Güzel oyuncu çıkan hamilelik iddiasını açıklama yaparak yalanladı.
Hamilelik iddiasının ardından X hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır...