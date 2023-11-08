Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Show TV'de yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım'da başrol oynayacak olan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.