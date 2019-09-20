Loris Karius yaptığı hatayla gündeme oturdu! Taraftarı çıldırttı

Maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman kaleci, "Bu maçın can acıttığını biliyorum. İlk golde sorumluluğu üstüme alıyorum. Lütfen bir arada kalıp, bugünü geride bırakalım.. Kulüp olarak daha önümüzde çok maç var. Sorunları çözmek için desteğinize ihtiyacımız var. Pazartesi günü sahada her şeyimizi vereceğiz." dedi.