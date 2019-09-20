Loris Karius yaptığı hatayla gündeme oturdu! Taraftarı çıldırttı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olurken Loris Karius yaptığı hatayla gündeme oturdu.
Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava ile karşılaştığı maçta Loris Karius büyük bir hataya imza attı. Karius, karşılaşmanın 15. dakikasında rakip yarı sahadan gelen topa kafayla vurmak istedi. Ancak top kalecinin üzerinden sekti.
Topu önünde bulan Sporar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Beşiktaş kalecisi Loris Karius, geçtiğimiz sezon Sarpsborg deplasmanında ceza alanını terk ederek yediği golün bir benzerini Slovakya'da da yedi.
Maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman kaleci, "Bu maçın can acıttığını biliyorum. İlk golde sorumluluğu üstüme alıyorum. Lütfen bir arada kalıp, bugünü geride bırakalım.. Kulüp olarak daha önümüzde çok maç var. Sorunları çözmek için desteğinize ihtiyacımız var. Pazartesi günü sahada her şeyimizi vereceğiz." dedi.
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