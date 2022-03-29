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Lord efendi geliyor! Dediği her şey çıktı Baba Vanga'nın bu kehaneti olay

Lord efendi geliyor! Dediği her şey çıktı Baba Vanga'nın bu kehaneti olay

BULGARİSTAN asıllı kahin Baba Vanga'nın, Vladimir Putin 27 yaşındayken söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Lord efendi geliyor! Dediği her şey çıktı Baba Vanga'nın bu kehaneti olay

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararıyla zirveye çıktı. 

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Lord efendi geliyor! Dediği her şey çıktı Baba Vanga'nın bu kehaneti olay

Tüm dünyada “3. Dünya Savaşı  mı geliyor” endişesi yaşanırken,  bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan’ın ünlü kahini Baba Vanga’nın yıllar önceki öngörülerini akıllara getirdi.

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Lord efendi geliyor! Dediği her şey çıktı Baba Vanga'nın bu kehaneti olay

Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti.

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Lord efendi geliyor! Dediği her şey çıktı Baba Vanga'nın bu kehaneti olay

"Her şey buz gibi çözülecek sadece..."
Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” demişti.

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