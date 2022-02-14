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Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu

Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu

Dünya genelinde baskın tür haline gelen Omicron ile semptomlar da değişiyor. Son açıklama İngiltere'den geldi. Omicron'un yeni semptomunu açıklandı ve belirti listesi güncellendi.

Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

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Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son haber Omicron'da yeni semptomuna işaret ediyor. 

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Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu

Bel ağrısı ilk koronavirüste en sık görülen 20 semptom listesine eklendi.

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Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu

İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, bel ağrısı geçen hafta Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si tarafından bildirildi. Başka bir deyişle ülkede koronavirüse yakalanan her 5 kişiden 1'i bel ağrısı semptomu gördüğünü bildirdi.

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