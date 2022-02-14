Liste güncellendi! Omicron'un yeni semptomu belli oldu
Dünya genelinde baskın tür haline gelen Omicron ile semptomlar da değişiyor. Son açıklama İngiltere'den geldi. Omicron'un yeni semptomunu açıklandı ve belirti listesi güncellendi.
Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.
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Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son haber Omicron'da yeni semptomuna işaret ediyor.
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Bel ağrısı ilk koronavirüste en sık görülen 20 semptom listesine eklendi.
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İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, bel ağrısı geçen hafta Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si tarafından bildirildi. Başka bir deyişle ülkede koronavirüse yakalanan her 5 kişiden 1'i bel ağrısı semptomu gördüğünü bildirdi.
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