Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı
BARCELONA'dan ayrılan Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu. Messi, yeni takımını da açıkladı...
Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu. Katalan devi Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı. Düzenlediği basın toplantısına gözyaşları içinde başlayan Messi şöyle konuştu:
Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim.
Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.
Camp Nou'da veda etmek isterdim
Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim.