Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.