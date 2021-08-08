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Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

BARCELONA'dan ayrılan Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu. Messi, yeni takımını da açıkladı...

Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

Barcelona bir süredir Lionel Messi ile yeni sözleşme konusunda müzakere ediyordu. Katalan devi Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı. Düzenlediği basın toplantısına gözyaşları içinde başlayan Messi şöyle konuştu:

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Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim.

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Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

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Lionel Messi, Barcelona'ya gözyaşları arasında veda etti! Yeni takımını açıkladı

Camp Nou'da veda etmek isterdim

Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. 

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