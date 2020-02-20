Linet kalça estetiği yaptırdığını itiraf etti! Doktor müdahalesi var
Son günlerde sahne aldığı konserlerde giydiği kıyafetlerle çok konuşulan ünlü şarkıcı Linet Menashe, kalçalarına dolgu yaptırmak için 30 bin TL harcadığı iddia edilmişti. Linet konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde sahnede giydiği gümüş renkli tulumuyla dikkatleri üzerine çekti. Vücut hatları belli olan şarkıcının Kim Kardashian'a benzemek için 30 bin TL harcadığı iddia edilmişti.
Linet’in hayli belirginleşen kalça yapısı Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian’ı akıllara getirdi. Şarkıcının, 30 bin TL karşılığında kalça bölgesine yağ enjekte ettirdiği öne sürüldü.
Önceki akşam bir davete katılan ünlü şarkıcı Linet Menashe konuyla ilgili birtakım açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı, "Hiç bu konuyu açmayın. Her şey söyleniyor. Sanatçıyız, göz önündeyiz. Yaptığımız en küçük değişiklik göze batıyor. Ben çok spor yapıyorum ve çok çalışıyorum. Gerisini açıklamak zorunda değilim" şeklinde cevap verdi. Ancak Linet daha sonrasında doktor müdahalesi olduğunu kabul etti.