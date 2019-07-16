Liam Hemswort ile evlenen Miley Cyrus'ın cinsellik itirafı olay! Herkesi şaşırttı

Liam Hemswort ile evlenen Miley Cyrus'ın cinsellik itirafı olay! Herkesi şaşırttı

Ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Elle dergisi için verdiği röportajda olay itiraflara imza attı. Yakın zamanda ünlü aktör Liam Hemsworth ile evlenen Cyrus'ın cinsel yönelimlerine dair açıklamaları herkesi şaşırttı.

Liam Hemswort ile evlenen Miley Cyrus'ın cinsellik itirafı olay! Herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Aralık 2018'de ünlü aktör Liam Hemsworth ile evlenen Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, Elle dergisi için kapak pozu verdi ve çarpıcı açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Eşi Hemsworth hakkında da açıkalamalar yapan ünlü şarkıcı, daha önce verdiği röportajlarda da cinsel yönelimiyle ilgili itiraflarında şaşırtmıştı. 

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Liam Hemswort ile evlenen Miley Cyrus'ın cinsellik itirafı olay! Herkesi şaşırttı - Sayfa 2

2015 yılında verdiği bir röportajda panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, yeni röportajında, “Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” dedi.

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Liam Hemswort ile evlenen Miley Cyrus'ın cinsellik itirafı olay! Herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Cyrus'ın evliliğinin ardından cinsel eğilimlerinin farklı bi yön bulduğunu düşünen hayranlarını yine şoke etti. Cyrus, Hemsworth ile evli olsa da “Hala kadınlara ilgi duyuyorum” şeklinde konuştu. 

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Liam Hemswort ile evlenen Miley Cyrus'ın cinsellik itirafı olay! Herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Hemsworth hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, “En çok sırtımı dayadığım kişi. Tipik bir eş rolüne uymuyorum. O kelimeyi sevmiyorum” dedi.

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