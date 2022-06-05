LGS sınavından çıkan öğrenci bir anda bayıldı!
Milyonlarca öğrencinin uzun bir süredir çalışıp heyecanla beklediği sınav günü geldi çattı. Tekirdağ’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından çıkan bir öğrenci, heyecandan bayıldı. Çevredekiler yardıma koştu öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü.
Heyecanlı ve tedirgin olan binlerce öğrenci uzun süredir çalışıp bekledikleri sınava bugün girdiler. Öğrenci velileri ise merakla sınavdan çıkmalarını beklediler. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı
veliler, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü.
Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi.
Sağlıkçıların müdahalesi ile kendine gelen öğrenci, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.