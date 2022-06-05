LGS sınavından çıkan öğrenci bir anda bayıldı!

Heyecanlı ve tedirgin olan binlerce öğrenci uzun süredir çalışıp bekledikleri sınava bugün girdiler. Öğrenci velileri ise merakla sınavdan çıkmalarını beklediler. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı