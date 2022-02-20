Lezzeti duyan binlerce insan bu ilçeye akın etti! 23 çeşit yapılıyor: Elazığ'dan dünyanın her tarafına satılıyor
Türkiye'de alabalık üretiminde ve ihracatında ilk sıralarda yer alan Elazığ'ın Keban ilçesi, hem göze hem mideye hitap ediyor.
Keban Baraj Gölü, Fırat Nehri gibi doğal güzellikleri ile ilgi gören Keban ilçesi, üretilen ve 23 çeşit yemeği yapılan lezzetli alabalıkları ile de adından söz ettiriyor.
Yıllık üretilen yaklaşık 23 bin ton balıktan büyük kısmı yurt dışına ve iç piyasaya satılırken, kent merkezi ve ilçedeki restoranlarda da müşterilere sunuluyor.
Lezzetiyle ilgi gören alabalığı çeşitli şekillerde müşterinin beğenisine sunan tesisler, alabalıktan katmer, pide, tava, dolma, kuşbaşı, kavurma, karnıyarık, köfte, kebap gibi yaklaşık 23 çeşit yemeği menüsünde yer veriyor.
Kış ayı olmasına rağmen hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Keban, tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiş durumda.