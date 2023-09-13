Leylekler öyle dedi: Bu sene Türkiye'de kış çok sert geçecek!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Afyon Kocatepe Üniversitesinden (AKÜ) iki akademisyenin yaptığı araştırmaya göre leyleklerin erken göç etmesi kışın sert geçeceğine işaret ediyor.
Leyleklerin göç yolculuğu başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek de mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı.
Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.
OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, AA muhabirine, leyleklerin göç zamanları ile ilgili uzun zamandır devam eden bir araştırma yaptıklarını dile getirdi.
"11 yıldır göç tarihlerini yakından takip ediyoruz"
Bahadır, AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve İklim Bilimci Okan Bozyurt'la, 1979 yılında başlatılan çalışmayı 2012'de devralarak 11 yıldır leyleklerin göç tarihlerini yakından takip ettiklerini söyledi.