Leyla Lydia Tuğutlu sevgilisiyle evlendiğini açıkladı! "Biz o işi hallettik"
Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu beş senedir aşk yaşadığı oyuncu Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiğini açıkladı.
Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıkladı.
2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve adını Türkiye'ye duyuran, Berlin doğumlu 32 yaşındaki Leyla Lydia Tuğutlu Es-Es dizisi ile televizyon dünyasına adımını atmıştı.
Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu beş yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini muhabirlerle paylaştı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuğutlu gazatecilerin 'Mutlu giden bir ilişkiniz var evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt verdi.