Levent Ülgen o paylaşıma çıldırdı: Fotoğraftaki kişi ben değilim, yapmayın!

Ünlü isimlerin ağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan ve tek amacı 'tıklanarak' etkileşim almak olan yalan haberlere bir yenisi daha eklendi. Bir hesaptan, dizilerin ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta ağır bir kaza geçirdiği ve tanınmaz hale geldiği anlaşılan bir şahsın kendisi olduğuna yönelik sahte haber hazırlayanlara usta oyuncu adeta isyan etti.