Levent Ülgen o paylaşıma çıldırdı: Fotoğraftaki kişi ben değilim, yapmayın!
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, sosyal medyada bir anda yayılan ve 'tık almak' için kendisini bir kaza sonrası tanınmaz hale gelmiş gibi gösteren yalan haberlere ve fotoğraflara isyan etti.
Ünlü isimlerin ağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan ve tek amacı 'tıklanarak' etkileşim almak olan yalan haberlere bir yenisi daha eklendi. Bir hesaptan, dizilerin ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta ağır bir kaza geçirdiği ve tanınmaz hale geldiği anlaşılan bir şahsın kendisi olduğuna yönelik sahte haber hazırlayanlara usta oyuncu adeta isyan etti.
Usta oyuncu çok kızdı!
"Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" başlığı ile paylaşılan fotoğaflar usta Levent Ülgen'i kızdırdı:
"Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum"
"Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum.
"Ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken..."
Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"