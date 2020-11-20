Levent Oran yoğun bakıma kaldırıldı Onur Akay duyurdu herkesten dua istedi
90'lı yıllara damgasını vuran Levent Oran, kalp krizi geçirdi, yoğun bakıma kaldırıldı. Onur Akay, kötü haberi duyurdu, dua istedi.
Felaket tellalı olarak adlandırılan Onur Akay, bir kötü haber daha verdi. Akay, bir döneme damgasını vuran Levent Oran hakkında şunları yazdı:
''2017 yılında kalp ameliyatı olan 90’lı yılların televizyon fenomenlerinden altmış yaşındaki Levent Oran, 2017 yılında kalp ameliyatı olmuş ve sağlığına kavuşmuştu. Levent, şimdi ise kalp krizi nedeni ile yoğun bakımda ve durumu çok çok ağır. Arkadaşımız için dualarınızı esirgemeyin.''
Levent Oran, 2017 yılında kalp ameliyatı olduğunda yine Onur Akay, kötü haberi duyurmuş, ''18 Eylül'de fenalaşarak, hastaneye kaldırılan sevgili arkadaşımız Levent Oran’a, hemen anjiyo yapıldı ve acil olarak kalp ameliyatına alındı. 5 gündür yoğun bakımdan çıkamayan arkadaşımız için dualarınızı bekliyorum'' demişti.
Levent Oran: 1960 yılında İstanbul’da doğan Levent Oran, otoriter bir anne ve deniz subayı bir babanın oğlu olarak büyüdü. Dört kardeşlerdi ama üzerinde baskı oluşturan bu otorite, onun ailesine karşı en muhalif çocuk olmasına neden oldu. Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda ilerlemeye çalıştı.