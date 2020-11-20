Levent Oran yoğun bakıma kaldırıldı Onur Akay duyurdu herkesten dua istedi

Levent Oran: 1960 yılında İstanbul’da doğan Levent Oran, otoriter bir anne ve deniz subayı bir babanın oğlu olarak büyüdü. Dört kardeşlerdi ama üzerinde baskı oluşturan bu otorite, onun ailesine karşı en muhalif çocuk olmasına neden oldu. Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda ilerlemeye çalıştı.