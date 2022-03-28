Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor
EDİRNE'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu. Hatırlatalım; 1 Bulgar Levası'nın güncel Türk Lirası değeri 8,33 Türk Lirası...
Edirne'ye günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla yurda giriş yapan Bulgaristan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu.
Alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, giyimden gıdaya kadar birçok esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Alışveriş yapan Bulgarlar da esnaf da durumdan memnun olduklarını belirtti.