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Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor

Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor

EDİRNE'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu. Hatırlatalım; 1 Bulgar Levası'nın güncel Türk Lirası değeri 8,33 Türk Lirası...

Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor

Edirne'ye günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla yurda giriş yapan Bulgaristan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

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Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor

Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu.

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Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor

Alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, giyimden gıdaya kadar birçok esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Leva sekize katladı! Bulgarların Edirne'de alışveriş çılgınlığı sürüyor

Alışveriş yapan Bulgarlar da esnaf da durumdan memnun olduklarını belirtti.

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