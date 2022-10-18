Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu 'Kusura Bakma' isimli yeni şarkısı için fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. 21 Ekim'de yayınlanacak olan şarkısına aynı zamanda klip de çeken Lerzan Mutlu, kapak pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.