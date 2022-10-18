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Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yeni şarkısının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Birbirinden iddialı pozlar veren Mutlu, kapak pozunu Instagram hesabından yayınladı. Turuncu elbisesiyle kendine hayran bıraktıran 45 yaşındaki şarkıcı, düzgün fiziğini gözler önüne sererken, yorum yağmuruna tutuldu.

Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu 'Kusura Bakma' isimli yeni şarkısı için fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. 21 Ekim'de yayınlanacak olan şarkısına aynı zamanda klip de çeken Lerzan Mutlu, kapak pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

İddialı pozlarını Instagram hesabından paylaşan Lerzan Mutlu'ya beğeni ve yorum yağdı.

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Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

Turuncu elbisesiyle fit vücudunu ortaya çıkaran Lerzan Mutlu, adeta kendine hayran bıraktı.

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Lerzan Mutlu'dan iddialı poz derin yırtmaçlı elbisesi olay oldu! 'Altın çırılçıplak!'

45 yaşındaki şarkıcı, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle hayranlarından büyük beğeni aldı.

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