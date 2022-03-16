Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

Duruşmada savunma yapan sanık Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı:



"İddia edildiği gibi ben kendisine durup dururken mesaj atmadım. Kendisine cevaben ona kırgın olduğum meselelerin ne olduğunu ve kendisine bir daha görüşmek istemediğimi bildirdim.