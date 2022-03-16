Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar
Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında hapsi istenen Seren Serengil'in beraati istendi.
Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada beraatı talep edilen Serengil, "Arkadaşımla özel mesajlaşmamın zaten hiçbir cezası olamaz" ifadelerini kullandı.
Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 55.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Seren Serengil ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı:
"İddia edildiği gibi ben kendisine durup dururken mesaj atmadım. Kendisine cevaben ona kırgın olduğum meselelerin ne olduğunu ve kendisine bir daha görüşmek istemediğimi bildirdim.