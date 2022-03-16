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Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında hapsi istenen Seren Serengil'in beraati istendi.

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada beraatı talep edilen Serengil, "Arkadaşımla özel mesajlaşmamın zaten hiçbir cezası olamaz" ifadelerini kullandı.

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Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

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Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

 İstanbul 55.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Seren Serengil ve taraf avukatları hazır bulundu.

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Lerzan Mutlu ve Seren Serengil mahkemelik oldu davada hakimden flaş karar

Duruşmada savunma yapan sanık Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı:

"İddia edildiği gibi ben kendisine durup dururken mesaj atmadım. Kendisine cevaben ona kırgın olduğum meselelerin ne olduğunu ve kendisine bir daha görüşmek istemediğimi bildirdim. 

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