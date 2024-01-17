Lerzan Mutlu şeffaf bluzu ve sütyeniyle dikkat çekti! "Çok küçükmüş" yorumu kızdırdı
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'Kibrit', 'Bir Alo de' ve 'Farzet' gibi şarkılarıyla tanınan Lerzan Mutlu bir süredir gündemden uzaktı. Zaman zaman girdiği polemiklerle de adından söz ettiren şarkıcı transparan detaylı bluzuyla poz verdi. Takipçilerden biri ise "Çok küçükmüş" yazınca dayanamadı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan Lerzan Mutlu dobra sözleri, polemikleri ve iddialı tarzıyla dikkat çeken bir isim.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Lerzan Mutlu Instagram hesabından "Bu haftadan biraz ben" notuyla fotoğraf serisini takipçileriyle paylaştı.
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Transparan bluzu ve sütyeniyle dikkat çeken şarkıcıya gelen yorumlar ilginçti.
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Bir takipçi Mutlu'un göğüslerine yorum yapma hakkını da buldu kendinde.
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