Lenfoma kanserine yakalanan Athena Hakan Özoğuz'un sağlık durumunda gelişme var
Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuzlenfoma kanserine yakalanmıştı. Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz, sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Özoğuz hastalığı nedeniyle bir sürü konserde yer almıyordu. Hakan Özoğuz, Twitter’dan yaptığı açıklamada kendisine iyi dileklerini sunan herkese teşekkür etmiş ve tedavisi ile ilgili bilgi vermişti.
Hakan Özoğuz lenfoma kanserine yakalanmıştı.
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Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz, amansız hastalığa yakalanmıştı.
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Özoğuz, tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamıyordu.
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45 yaşındaki Hakan Özoğuz, yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla sağlık duruma dair bilgi vermişti.
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