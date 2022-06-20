Lenf kanserine yakalanmıştı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy oyunculuğu bırakıp bakın hangi şehre yerleşti!

Ekranların efsane dizisi 'Arka Sokaklar' da 'Volkan Komiser' karakteriyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, pandemi döneminde lenf kanseri olduğunu öğrenince rol aldığı diziye veda etmişti. Bir süredir hastalığıyla ilgili tedavi gören Aksoy doktorun tavsiyesi üzerine stressiz bir yaşam sürmek için İstanbul'u terk ederek, Fethiye'ye yerleşti.. Bir tekne alıp, kaptanlığa başlayan aynı zamanda oyunculuğu bırakan Aksoy " Burada mutluyum, huzurluyum.." dedi.