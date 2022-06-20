Lenf kanserine yakalanmıştı! Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy oyunculuğu bırakıp bakın hangi şehre yerleşti!
Ekranların fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenf kanseri olduğunu öğrenince rol aldığı diziye veda etmişti. Bir süredir hastalığıyla ilgili tedavi gören Aksoy doktorun tavsiyesi üzerine İstanbul'u terk ederek, Fethiye'ye yerleşti..
Ekranların efsane dizisi 'Arka Sokaklar' da 'Volkan Komiser' karakteriyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, pandemi döneminde lenf kanseri olduğunu öğrenince rol aldığı diziye veda etmişti. Bir süredir hastalığıyla ilgili tedavi gören Aksoy doktorun tavsiyesi üzerine stressiz bir yaşam sürmek için İstanbul'u terk ederek, Fethiye'ye yerleşti.. Bir tekne alıp, kaptanlığa başlayan aynı zamanda oyunculuğu bırakan Aksoy " Burada mutluyum, huzurluyum.." dedi.
Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmış, sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu sevenlerinden dua istemişti.
Stressiz hayata yöneldi
Tedavi sonrası stressiz hayata yönelen Aksoy, doktorunun tavsiyesiyle mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşti..
Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine mesleğine ara verip Fethiye'ye yerleşti. Bir tekne alıp kaptanlığa başlayan Aksoy, "Burada mutluyum, huzurluyum" dedi.