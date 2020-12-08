Leman Sam'dan Bülent Ersoy'u kızdıracak olay sözler 'Ne konuşurum ne izlerim'
CİHANGİR'de görüntülenen Leman Sam, Bülent Ersoy sorulunca öyle şeyler söyledi ki bir tartışmanın fitili ateşlendi.
Hayvan sevgisi tüm Türkiye tarafından bilinen başarılı şarkıcı Leman Sam, geçtiğimiz gün Cihangir'de marketten aldığı mamalarla kedileri beslerken kameraların objektifine takıldı. Kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamasıyla tepki çeken Bülent Ersoy'un adını duyunca ise bir hayli sinirlendi.
69 yaşındaki sanatçı, "Ne onu konuşurum, ne onu düşünürüm, ne de izlerim. Hayatımda öyle biri yok" dedi. Kürk giyenlere her daim tepki gösteren Sam, sözlerine şöyle devam etti:
"Yıllar önce bu konuya dikkat çekmek için sanatçılarla toplantı yaptık. Bazıları, 'Asla giymem, o zaman kürkümü getireyim barınaktaki hayvanların altına koyayım' diyorlardı. Bir ay sonra yılbaşı programında üzerinde kürk vardı."
Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, değeri 2.5 milyon TL'yi bulan 22 kürkü için "Onları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım" demişti.