Lara Fabian Antalya'da sahne aldı istek listesi 'yok artık' dedirtti

İçinde hamam, sauna, kendine ait teras havuzu ve sinema salonu bulunan kral dairesinde kalan şarkıcı, dairede siyah çay bulundurulmamasını, aynı zamanda tüm oda, banyo ve hamamın '21 derece' sıcaklıkta sabitlenmesini istedi. Bulunduğu ortamın sıcaklığının 21 derece olmasına dikkat eden Fabian, açık hava konserinin de bu nedenle kapalı salona alınması için ısrar etti.