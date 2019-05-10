Lara Fabian Antalya'da sahne aldı istek listesi 'yok artık' dedirtti
Antalya'da beş yıldızlı bir otelde sahneye çıkan Belçikalı şarkıcı Lara Fabian'ın 41 maddelik istek listesi olay oldu.
Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan Titanic Mardan Palace Otel, dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian'ı sahnesinde ağırladı. Rus turistlerden oluşan grup için sahneye çıkan Fabian'ın, 41 maddelik istek listesi dikkat çekti.
İçinde hamam, sauna, kendine ait teras havuzu ve sinema salonu bulunan kral dairesinde kalan şarkıcı, dairede siyah çay bulundurulmamasını, aynı zamanda tüm oda, banyo ve hamamın '21 derece' sıcaklıkta sabitlenmesini istedi. Bulunduğu ortamın sıcaklığının 21 derece olmasına dikkat eden Fabian, açık hava konserinin de bu nedenle kapalı salona alınması için ısrar etti.
Bu istek üzerine geceyi düzenleyen BPM Organizasyon, sahneyi ve konser alanını birkaç saat içinde otelin gala salonuna taşıdı. Salondaki klimalar ise 21 dereceye ayarlandı. Saat 22.00'de başlaması beklenen konser yarım saat sarktı. Bazı Rus turistler, dakikalar ilerledikçe alkışlarıyla Fabian'ı sahneye çağırdı.
Fabian'ın istekleri bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçı, fotoğraf çekimleriyle ilgili bazı isteklerini de menajeri aracılığıyla iletti.